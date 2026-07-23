В центре Калининграда задержали мужчину, ранившего прохожего ножом

В полицию из больницы поступило сообщение о том, что в приёмный покой доставили мужчину с колото-резаной раной грудной клетки. Правоохранители установили, что травмы 40-летнему пострадавшему нанёс житель Гурьевска. По предварительным данным, ранним утром мужчины поссорились возле развлекательного заведения на улице Черняховского. Во время словесной перепалки подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь.