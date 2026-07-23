Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда задержали мужчину, ранившего прохожего ножом

ЧП произошло развлекательного заведения на Черняховского.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде сотрудники патрульно-постовой службы задержали 52-летнего жителя Гурьевска, которого подозревают в нападении с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию из больницы поступило сообщение о том, что в приёмный покой доставили мужчину с колото-резаной раной грудной клетки. Правоохранители установили, что травмы 40-летнему пострадавшему нанёс житель Гурьевска. По предварительным данным, ранним утром мужчины поссорились возле развлекательного заведения на улице Черняховского. Во время словесной перепалки подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Калининградец во время застолья ударил приятеля ножом, а позже ещё и попался на серии краж.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше