В центре Калининграда задержали мужчину, ранившего прохожего ножом

В Калининграде сотрудники патрульно-постовой службы задержали 52-летнего жителя Гурьевска, которого подозревают в нападении с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию из больницы поступило сообщение о том, что в приёмный покой доставили мужчину с колото-резаной раной грудной клетки. Правоохранители установили, что травмы 40-летнему пострадавшему нанёс житель Гурьевска. По предварительным данным, ранним утром мужчины поссорились возле развлекательного заведения на улице Черняховского. Во время словесной перепалки подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Калининградец во время застолья ударил приятеля ножом, а позже ещё и попался на серии краж.