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В Донецке открыли парк альпак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В нем разместились 49 животных: альпаки, ламы, камерунские и камори козы, европейские оленята и кролики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В нем разместились 49 животных: альпаки, ламы, камерунские и камори козы, европейские оленята и кролики.

«Это первый и единственный парк альпак на воссоединённых территориях России. Теперь республика вошла в число всего 14 регионов страны, где работают такие парки», — отметил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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