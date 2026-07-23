В Донецке открыли парк альпак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В нем разместились 49 животных: альпаки, ламы, камерунские и камори козы, европейские оленята и кролики.
«Это первый и единственный парк альпак на воссоединённых территориях России. Теперь республика вошла в число всего 14 регионов страны, где работают такие парки», — отметил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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