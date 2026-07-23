ЦРТС выявил нарушения в пяти автобусах маршрута № 79 в Нижнем Новгороде

В ходе инспекции были выявлены нарушения в пяти автобусах маршрута № 79, который обслуживает ООО «Конка». Среди зафиксированных недочётов — трещины лобового стекла в четырёх транспортных средствах, повреждение обивки сидений в двух автобусах, загрязнение салона и/или кузова в двух случаях, надписи на спинках сидений и внутренних поверхностях салона в одном автобусе, а также неполное или неверное информационное оформление кузовов и салонов в десяти случаях.