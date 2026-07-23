Новая волна: каким станет радио будущего, рассказали на Дальневосточном Медиафоруме в Хабаровске

— На данный момент радио конкурирует не между собой, а со всем, что существует в цифровом пространстве. Если раньше мы боролись только за слушателя, который выбирал между разными радиостанциями, то сейчас конкурируем со всеми платформами, где человек проводит свое время. Поэтому современному радио недостаточно просто делать качественный эфир — необходимо присутствовать на тех площадках, где находится аудитория, и адаптировать контент под особенности каждой из них, — отметила Маргарита Некрасова.