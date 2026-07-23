Новая волна: каким станет радио будущего, рассказали на Дальневосточном Медиафоруме в Хабаровске

Когда-то радио было главным способом мгновенно передавать информацию на расстоянии и настоящим технологическим прорывом своего времени. Сегодня, спустя более века после первых экспериментов с беспроводной связью, оно переживает новый этап развития — своеобразный цифровой ренессанс. В нашу эпоху радио по-прежнему «звучит», но теперь его сигнал выходит далеко за пределы привычного эфира: оно развивается сразу на нескольких онлайн-площадках, осваивает видеоконтент, использует искусственный интеллект и конкурирует за внимание аудитории наравне с новыми медиа. О том, как меняется индустрия и какие инструменты помогают радиостанциям сохранять интерес слушателей, рассказала главный редактор радио Sputnik (16+) медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Некрасова на мастер-классе «Новые кочевники эфира: почему успех радио начинается за пределами FM-частоты» (12+), который прошел в рамках Дальневосточного Медиафорума (12+) в Хабаровске.
Открывая встречу, Маргарита Некрасова предложила участникам выйти за рамки привычного представления о радио как исключительно об эфирном формате. Ведь сегодня радиостанция становится постоянным спутником аудитории, сопровождая слушателя на разных площадках — в мобильных приложениях, социальных сетях, на видеоплатформах и стриминговых сервисах. Вместе с этим меняется и сама работа редакций. Современный медиапродукт не существует в одном формате: недостаточно просто подготовить материал для эфира — важно понимать, где и как его будет воспринимать аудитория, адаптировать содержание под разные платформы и находить новые способы взаимодействия со слушателями.
— На данный момент радио конкурирует не между собой, а со всем, что существует в цифровом пространстве. Если раньше мы боролись только за слушателя, который выбирал между разными радиостанциями, то сейчас конкурируем со всеми платформами, где человек проводит свое время. Поэтому современному радио недостаточно просто делать качественный эфир — необходимо присутствовать на тех площадках, где находится аудитория, и адаптировать контент под особенности каждой из них, — отметила Маргарита Некрасова.
Одной из центральных тем мастер-класса стала трансформация радиовещания в цифровой среде — так называемая конвергенция. Как отметила эксперт, вопреки распространенному мнению, радио не теряет аудиторию — оно меняется вместе с ней. Сегодня успешная радиостанция представляет собой мультимедийную экосистему, которая объединяет аудио, видео, тексты, социальные сети и другие цифровые каналы, становясь проводником между контентом и слушателем. При этом главным остается не сам формат, а способ взаимодействия с аудиторией.
— Наша задача — не просто выпустить программу в эфир. Мы хотим, чтобы человек познакомился с нашим контентом там, где ему удобно: в социальных сетях, на видеоплатформах, в мобильных приложениях. Для этого приходится учитывать алгоритмы площадок, особенности разных форматов и привычки аудитории. Один и тот же материал нельзя одинаково подать везде — его нужно адаптировать, сохранив смысл и качество, — подчеркнула эксперт.
Отдельное внимание на встрече уделили роли искусственного интеллекта в работе редакций. Технологии помогают анализировать большие объемы информации, ускорять рутинные процессы и находить новые возможности для развития медиаконтента, однако ключевым элементом остается человек — его профессиональный взгляд, умение работать с аудиторией и создавать содержательные истории.
— Сегодня каждая публикация должна жить сразу в нескольких форматах. Эфир становится текстом, видео, короткими роликами, публикациями в соцсетях. При этом искусственный интеллект может помочь в рутинной работе, но заменить журналиста он не способен. Именно человек определяет, что важно для аудитории, отвечает за качество информации и принимает творческие решения, — резюмировала Маргарита Некрасова.
Итогом плодотворной встречи стало понимание того, что будущее радио связано с постоянным развитием и поиском новых форматов общения с аудиторией. Главным ориентиром для современных радиостанций остается слушатель — его интересы, привычки и ожидания. Именно способность присутствовать на разных цифровых площадках, быстро реагировать на изменения медиапотребления и выстраивать доверительные отношения позволяет радио успешно развиваться в новой медиареальности.
Напомним, организаторами Дальневосточного Медиафорума выступают правительство Хабаровского края и министерство внутренней и информационной политики региона при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России.