Воспитанник тольяттинского лицея искусств — обладатель I премии конкурса «Молодые дарования России»

Глава региона уточняет, что Григорий Зотеев получил высшую награду в номинации «Хореографическое искусство» всероссийской юношеской олимпиады, в которой участвовали сотни талантов в возрасте от 13 до 19 лет. В региональном этапе конкурса участвовали более 100 дарований, 27 из них вышли в финал.