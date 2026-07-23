В Перми возбуждено уголовное дело в отношении участников ОПС, похищавших деньги уходящих на СВО контрактников

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе криминальной организации, искали в Перми и Пермском крае потенциальных участников специальной военной операции (СВО). Соучастники убеждали их заключить контракты с Минобороны РФ, а затем сопровождали при оформлении документов. Кандидатам сообщали, что за определенную плату им обеспечат прохождение службы в тыловых подразделениях. Затем склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн руб. Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигуранты угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.