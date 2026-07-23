Стали известны доходы нижегородского бизнес-омбудсмена Солодкого

Согласно сведениям, размещённым на сайте Центральной избирательной комиссии, годовой доход Павла Солодкого, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, составил 3,7 млн рублей.
В имущественном портфеле омбудсмена — семь объектов недвижимости. Значительную часть активов образуют земельные участки в Нижегородской области: в собственности находятся три территории, совокупная площадь которых превышает 1100 кв. м.
В жилой фонд входят две квартиры — их площадь составляет 168 и 207 кв. м соответственно. Для загородного отдыха используется садовый дом площадью 35 кв. м. Кроме того, в распоряжении Солодкого — финансовые накопления в размере 2,2 млн рублей.
Павел Солодкий исполняет обязанности бизнес‑омбудсмена с 2013 года. Его профессиональный путь берёт начало с окончания в 1991 году Нижегородского социально‑политического института, где он получил квалификацию политолога.
В начале 2000‑х годов он прошёл обучение по специальной программе при поддержке Лондонской школы бизнеса. Позднее Солодкий защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата экономических наук.
Ранее выяснилось, что нижегородский министр Карасев заработал больше губернатора Никитина за год.