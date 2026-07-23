Стали известны доходы нижегородского бизнес-омбудсмена Солодкого

В жилой фонд входят две квартиры — их площадь составляет 168 и 207 кв. м соответственно. Для загородного отдыха используется садовый дом площадью 35 кв. м. Кроме того, в распоряжении Солодкого — финансовые накопления в размере 2,2 млн рублей.