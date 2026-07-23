Шаман лишился кожаных штанов перед юбилейным концертом

Популярный исполнитель Шаман обратился к своим подписчикам в Telegram в преддверии юбилейного концерта в Кремле. Поднявшийся на исполнении композиций патриотической тематики певец заявил, что 35 лет — время перемен. И совершил радикальный шаг.
«Сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения», — подтвердил «большой артист» и под прицелом камеры отправил в русскую печь ставшие притчей во языцех кожаные штаны.
«Отныне вы на мне их не увидите. Вас ждёт новый Шаман», — заявил Ярослав Дронов, облачившийся по такому случаю в псевдонациональный костюм с надписью «Россия» на спине.
Подписчики оценили юмор и заметили, что будут рады видеть своего любимца даже совсем без штанов.
В Волгограде последний концерт Шамана был запланирован на апрель 2026 года, однако за месяц до выступления большая часть билетов всё ещё не была распродана, а после концерт отменили «по техническим причинам».
В планах на 2027 год концерт исполнителя в городе-герое пока не значится.