Фестиваль «Небо НН» отменили в Нижнем Новгороде 24 июля (0+). Полеты на воздушных шарах решили не проводить в этот день по соображениям безопасности — по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и сильный ветер.
Организаторы напомнили, что полеты на воздушных шарах полностью зависят от погодных условий, а также от ряда других факторов, на которые они не могут повлиять.
Всем, чьи полеты были отменены, предлагают два варианта: перенести запись на фестиваль «Приволжская фиеста» (0+) или оформить возврат денежных средств. При этом организаторы рассказали, что после отмены столкнулись с агрессивной реакцией некоторых клиентов.
«К сожалению, находятся люди, которые не просто выражают недовольство и повышают голос на наших менеджеров, от которых ничего не зависит, а кричат на них матом и угрожают физической расправой», — говорится в сообщении.
Они напомнили, что возможность отмены полетов из-за погодных условий заранее прописана в договоре и оферте, с которыми участники знакомятся при покупке билетов. Организаторы также призвали нижегородцев с пониманием относиться к подобным ситуациям, подчеркнув, что безопасность полетов остается главным приоритетом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован прогноз погоды на август в Нижегородской области.