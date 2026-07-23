Калининградские юниоры взяли бронзу первенства России по страйкболу

Наши ребята Максим Геращенко и Юрий Семенов блестяще справились с групповым этапом, затем уступили в двух боях, чего, впрочем оказалось достаточно для получения бронзовых наград турнира. В минспорта отметили, что это первый пьедестал юниоров нашей сборной с момента проведения первенств страны с 2023 года, а страйкбол признан спортивной дисциплиной лишь в 2018 году.