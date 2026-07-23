На Енисейском тракте приступили к капремонту моста через ручей

Енисейский тракт входит в опорную сеть региона. Дорога протяженностью более 320 км соединяет Красноярск с северными и центральными территориями края, а также с Енисейском. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. В крае планируют восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.