На Енисейском тракте приступили к капремонту моста через ручей

В Емельяновском округе начали капитальный ремонт моста через ручей на 15-м км трассы Красноярск — Енисейск. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и рассчитаны на два года, сообщили в минтрансе края.
Длина сооружения составляет 32,6 погонного метра. По итогам диагностики специалисты выявили серьезные дефекты. На проезжей части застаивалась вода из-за отсутствия уклонов, в опорах и плите моста нашли сколы и трещины, пролетное строение было деформировано, а бетон разрушился до арматуры.
Во время капремонта на мосту полностью заменят опорные части, балки пролетного строения, деформационные швы и опоры. Новый фундамент сделают на свайном основании. Также специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют дренаж для отвода воды, обустроят лестничный сход, нанесут гидроизоляцию и краску.
Подрядчик уже демонтировал пролетное строение и продолжает разбирать опоры вместе с существующими сваями. После подготовки площадки начнется строительство нового фундамента. Полностью завершить объект планируют осенью.
Енисейский тракт входит в опорную сеть региона. Дорога протяженностью более 320 км соединяет Красноярск с северными и центральными территориями края, а также с Енисейском. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. В крае планируют восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов.