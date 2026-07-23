Жилье без школ больше строить не хотят в Ростовской области

Власти также предусмотрели поддержку для строителей. Если социальный объект будет обслуживать не только новый комплекс, но и соседние территории, государство компенсирует все 100 процентов затрат. А на строительство школ для жителей новостроек девелоперам вернут 70 процентов расходов.