На набережной Музея Мирового океана в воскресенье в размахом отметят День ВМФ

В воскресенье, 26 июля, в Калининграде отпраздную День Военно-морского флота России. Масштабная программа развернётся на набережной Музея Мирового океана. «Клопс» рассказывает, ради чего стоит её посетить.
Праздник развернётся на шести площадках, которые будут работать с 10:00 до 19:00. На открытой территории Военно-морского центра в эти часы можно будет посетить выставку «Крылья над морем», приуроченную к 110-летию Морской авиации России. Там же весь день будет проходить мастер-класс «На связи R2КМО» от судовых радистов музея.
С 11:00 до 14:00 на набережной откроют выставку образцов вооружения и техники Балтийского флота. В экспозиции — современные образцы и элементы исторической экипировки периода Великой Отечественной войны.
С 12:00 до 15:00 там же — военно-спортивный праздник «Самый сильный человек Балтийского флота». Турнир по силовому экстриму проводится при поддержке Федерации силового экстрима Калининградской области и ООД «Здоровое Отечество».
Завершает программу на открытой территории концерт оркестра штаба ДКБФ «Марширует бодро духовой оркестр…». Выступление под руководством подполковника Р. В. Иванова запланировано на 16:00.
В павильоне «Куб воды» с 10:00 можно будет посетить выставку «Держать глубину», посвящённую 120-летию российского подводного флота. В корпусе «Глубина» в 15:00 начнётся концерт «Морской бриз» — выступает творческая школа «Камертон».
Во Фридрихсбургских воротах на Портовой с 10:00 будут работать две экспозиции:
выставка миниатюр «Корабельная архитектура» — о технике, стоявшей на вооружении СССР и стран Варшавского договора; выставка «Петром Великим создан флот» с тематическими экскурсиями.
В полдень в воротах прозвучит традиционный символический выстрел.
Вход свободный.