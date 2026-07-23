На набережной Музея Мирового океана в воскресенье в размахом отметят День ВМФ

Праздник развернётся на шести площадках, которые будут работать с 10:00 до 19:00. На открытой территории Военно-морского центра в эти часы можно будет посетить выставку «Крылья над морем», приуроченную к 110-летию Морской авиации России. Там же весь день будет проходить мастер-класс «На связи R2КМО» от судовых радистов музея.