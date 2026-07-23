В Самаре запустили автофиксацию нарушений благоустройства: выписано штрафов на 3 млн рублей

Все зафиксированные нарушения автоматически попадают в информационную систему «Электронное ЖКХ». Далее должностные лица в ручном режиме направляют межведомственные запросы: в ГИБДД — чтобы установить собственников транспортных средств, в Росреестр — чтобы выявить владельцев зданий, сооружений и земельных участков, на прилегающих территориях которых обнаружен мусор, в органы МВД — для уточнения паспортных данных, места жительства и регистрации нарушителей.