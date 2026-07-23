Нижегородцы довольны работой электробусов на 83,5 балла

Удовлетворенность пассажиров работой электробусов в Нижнем Новгороде составила 83,5 балла из 100 возможных. Об этом сообщил член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов в ходе заседания профильного комитета областного Заксобрания в четверг, 23 июля.
Нижний Новгород стал первым городом России, где в тестовом режиме запустили проект «Народный стандарт общественного транспорта». Отсканировав специальный QR-код прямо в салоне, пассажир может заполнить анонимную анкету и оставить свой отзыв о прошедшей поездке. В частности, можно оценить стиль вождения, комфорт в салоне, наличие работающего кондиционера, и другие параметры.
«На заполнение анкеты уйдет не больше одной минуты. Она максимально простая и понятна абсолютно всем. Те, у кого нет мобильного телефона, могут заполнить анкету и оценить работу общественного транспорта на сайте развиваемтранспорт.рф. По техническим причинам отзывы пассажиров пока не публикуются в открытом доступе, но такая возможность, безусловно, появится в самое ближайшее время», — отметил Илья Зотов.
В тестовом режиме QR-коды уже действуют на электробусных маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода: Э-6, Э-9, Э-17, Э-13, Э-31.
С 29 июня по 22 июля от пассажиров поступила 561 анкета. Высокий уровень оценки получили такие критерии, как «оплата проезда», «стиль вождения» и «внешний вид и сервис». Низкие оценки коснулись категорий «комфорт в салоне», «доступность и маршрут» и «общая удовлетворенность».
Проект позволит получить объективную оценку качества, безопасности и комфорта транспорта или объектов транспортной инфраструктуры от граждан, а также сформировать «народный» рейтинг по конкретным маршрутам. Постепенно к данной системе будут подключены все остальные виды общественного транспорта Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что ЦРТС выявил нарушения в пяти автобусах маршрута № 79 в Нижнем Новгороде.