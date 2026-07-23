Нижегородцы довольны работой электробусов на 83,5 балла

«На заполнение анкеты уйдет не больше одной минуты. Она максимально простая и понятна абсолютно всем. Те, у кого нет мобильного телефона, могут заполнить анкету и оценить работу общественного транспорта на сайте развиваемтранспорт.рф. По техническим причинам отзывы пассажиров пока не публикуются в открытом доступе, но такая возможность, безусловно, появится в самое ближайшее время», — отметил Илья Зотов.