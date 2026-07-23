Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил флагманскую «Точку кипения» в Москве

На сегодняшний день в России действует сеть из более 170 «Точек кипения», охватывающая свыше 70 регионов и 90 городов страны. В Нижегородской области функционируют две такие площадки — на базе НГПУ им. К. Минина и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.