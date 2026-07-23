Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил флагманскую «Точку кипения» в Москве

22 июля 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу со спецпредставителем Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым во флагманском пространстве «Точка кипения — Москва». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В ходе визита глава региона осмотрел площадки центра коллективной работы, где участники из разных сфер совместно разрабатывают проекты для ускорения экономического, технологического и социального развития.
«Сеть “Точек кипения” помогает решать прикладные задачи в наукоёмких сферах: микроэлектронике, БПЛА, медицине и программировании. Это эффективная среда для создания технологий с прицелом на реальный сектор экономики. Такие центры открыты во многих регионах, в том числе в Нижнем Новгороде», — отметил Глеб Никитин.
На сегодняшний день в России действует сеть из более 170 «Точек кипения», охватывающая свыше 70 регионов и 90 городов страны. В Нижегородской области функционируют две такие площадки — на базе НГПУ им. К. Минина и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил нижегородцев и гостей региона в Городец на фестиваль «Мастера Золотого кольца».