Экспорт шампиньонов из Курской области увеличился на 22% за год

В Курске зарегистрирован второй по величине производитель шампиньонов в России — ООО «Грибная радуга». Компания основана в 2015 году для выращивания грибов и трюфелей. Уставный капитал — 76 млн руб. Основным бенефициаром (70% долей) является бывший зять председателя правительства России Михаила Мишустина Александр Удодов. Доля партнера Олега Логвинова составляет 30%. По итогам 2025 года «Грибная радуга» отработала с убытком в сумме 127,4 млн руб. Показатель стал первым отрицательным финансовым результатом компании с момента регистрации. В 2024 году чистая прибыль составляла 76,5 млн руб. По собственным данным, производственные мощности компании превышают 32 тыс. т шампиньонов в год.