Зеленая мартышка поселилась в парке под Ростовом

«Хотим познакомить вас с нашей новой подопечной — зеленой мартышкой Аленкой. 8 июля сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора передали ее к нам в парк. После потери владельца Алена осталась без дома», — говорится в сообщении.