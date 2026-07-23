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Зеленая мартышка поселилась в парке под Ростовом

Зеленая мартышка Аленка поселилась в парке «Лога» под Ростовом.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Зеленая мартышка Аленка, оставшаяся без хозяина, поселилась в парке «Лога» в Ростовской области, сообщила пресс-служба парка.

«Хотим познакомить вас с нашей новой подопечной — зеленой мартышкой Аленкой. 8 июля сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора передали ее к нам в парк. После потери владельца Алена осталась без дома», — говорится в сообщении.

Во время осмотра ветеринарные врачи обнаружили, что из-за некроза мартышка потеряла более половины хвоста. Для сохранения здоровья животного его успешно прооперировали под общим наркозом.

Сейчас мартышка находится на карантине под наблюдением специалистов.