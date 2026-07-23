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Нижегородский госохотинспектор вернул спасенного дятла в дикую природу

Птица испытала сильный стресс после нападения кота.

Сотрудник Минлесхоза по Нижегородской области помог испуганному дятлу вернуться в естественную среду. Кадры опубликовали в соцсетях надзорного ведомства.

Недавно житель Нижегородской области увидел, как домашний кот напал на дятла на улице. Мужчина отогнал животное и спас птицу, после чего незамедлительно обратился в Минлесхоз.

Сотрудники министерства осмотрели дятла. К счастью, он не пострадал, однако испытал сильный стресс и испуг, поэтому потребовалось некоторое время для стабилизации его состояния.

После того, как птица окрепла, было принято решение вернуть ее в естественную среду. Госохотинспектор отвез дятла в лесную чащу Балахнинского округа вдали от населенных пунктов и выпустил прямо с рук.

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