Из-за вторжения ВСУ в Курской области погибли 633 мирных жителя

По словам главы СКР, совокупный ущерб по уголовным делам, возбужденным в связи с украинским вторжением на территорию Курской области в августе 2024 года, составляет 504,9 млрд руб. Более 400 человек уже осуждены за преступления, связанные со вторжением. Военные следователи возбудили в общей сложности 709 уголовных дел, из них 704 — о терактах.