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Исторические здания и недострои приватизируют в Самарской области

В прогнозный план приватизации имущества Самарской области внесли изменения.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области приватизируют несколько исторических зданий и недостроев. Губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ об изменениях в прогнозный план приватизации имущества региона.

Всего в перечне — несколько десятков объектов, в основном, расположенных в Самаре. Среди них есть как исторические здания, так и новые строения, находящиеся в разной степени готовности.

Так, в Железнодорожном районе Самары хотят приватизировать несколько сооружений, включая больницу общества Красного Креста и три недостроенных здания. В перечень попало здание профилактория на улице Земеца. В Волжском районе приватизируют здания бывшего санатория «Волжская Жемчужина» в селе Курумоч, пишет oboz.info.

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