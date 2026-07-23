В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем

«По факту последнего поступившего заявления опрошены участники конфликта. Отделом МВД России по городу Гуково проводится проверка по заявлениям, поступившим от гражданки, в отношении ее бывшего сожителя по факту причинения последним телесных повреждений заявительнице, а также повреждения принадлежащего ей автомобиля», — сказал собеседник агентства.