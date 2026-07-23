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В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем

В Ростовской области проверят данные об избиении женщины экс-сожителем.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Полиция организовала проверку после заявлений жительницы Ростовской области о том, что бывший сожитель ее избил, а также повредил автомобиль, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по региону.

Ранее Telegram-канал Don-Mash сообщил, что мужчина избивает бывшую сожительницу и угрожает ее детям. На аудиозаписи мужчина говорит, что едет к ней и грозит «спалить все».

По информации полиции, все обращения от женщины регистрировались, «принимались решения в соответствии с действующим законодательством». В нескольких случаях она подавала встречные заявления о примирении сторон.

«По факту последнего поступившего заявления опрошены участники конфликта. Отделом МВД России по городу Гуково проводится проверка по заявлениям, поступившим от гражданки, в отношении ее бывшего сожителя по факту причинения последним телесных повреждений заявительнице, а также повреждения принадлежащего ей автомобиля», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время женщина прошла судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена степень тяжести вреда здоровью и принято решение в отношении ее бывшего сожителя.

По факту повреждения автомобиля также организована проверка.