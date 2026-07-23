Вице-президент АТОР назвал причины снижения турпотока в Калининградскую область

На снижение туристического потока в Калининградскую область повлияли сразу несколько факторов. Основные причины назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Частично повлияли погодные условия, была аномальная жара. Но в целом сказались больше макроэкономические и геополитические условия. Стало чуть сложнее туда добраться, и проблемы с бензином были, есть задержки рейсов. Также влияет спад экономики в целом, снижение потребительского спроса на фоне экономии. Если всё будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах, — цитирует слова Курносова НСН.
Эксперт также прокомментировал снижение загрузки в отелях Калининградской области. По его мнению, гостиницы справятся со спадом.
«Загрузка в 50−70% не является критичной, отели могут регулировать прибыль ценой. Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат. Если говорим про 70% — это вообще очень хороший показатель в целом», — пояснил президент АТОР.
Ранее руководитель регионального туристско-информационного центра Галина Офицерова рассказала, что июнь стал провальным месяцем для местных отельеров. Она оценила снижение потока в гостиницах на 13%, а у некоторых показатель достиг 20%. Председатель региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма Наталья Немцова говорила, что загрузка отелей составляет 50−70%. В 2025 году она была на уровне 100%.
Власти ожидали, что 2026 год в Калининградской области будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако на сильный рост численности гостей не надеются. В правительстве допускают, что количество туристов может сократиться до 2,3 миллиона человек.