Вице-президент АТОР назвал причины снижения турпотока в Калининградскую область

Частично повлияли погодные условия, была аномальная жара. Но в целом сказались больше макроэкономические и геополитические условия. Стало чуть сложнее туда добраться, и проблемы с бензином были, есть задержки рейсов. Также влияет спад экономики в целом, снижение потребительского спроса на фоне экономии. Если всё будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах, — цитирует слова Курносова НСН.