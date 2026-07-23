В Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов

В сегменте страхования сельхозживотных число договоров за тот же период выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. Компании НСА зафиксировали повышенный спрос на страхование крупного рогатого скота на фоне вспышек инфекционных заболеваний. Договоры страхования животных заключены в 63 субъектах РФ, прирост застрахованного поголовья относительно первого полугодия 2025 года отмечен в 40 регионах. Вместе с тем общее застрахованное поголовье в стране за этот период составило 5,5 млн условных голов, что на 7% ниже прошлогоднего показателя.