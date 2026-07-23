Красноярским мотоциклистам напомнили правила перевозки детей

В Красноярске мотовзвод полка ДПС напоминает водителям: перевозить детей на мотоцикле можно только с 12 лет. Это требование закреплено в правилах дорожного движения. В Госавтоинспекции объясняют, что ребенок младше этого возраста может быть физически не готов к поездке на двухколесном транспорте. Ему сложнее удержаться, сохранять баланс и выполнять инструкции водителя во время движения. Перевозить ребенка можно только на специально предусмотренном пассажирском месте. Запрещено сажать детей на топливный бак, багажник или раму мотоцикла: такие места не обеспечивают устойчивость и повышают риск падения. Ребенок во время поездки обязательно должен быть в мотошлеме, который должен подходить по размеру и быть застегнут. В ведомстве сообщили, что за нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность. Напомним, что соцфонд передал больше 800 автомобилей пострадавшим на производстве жителям Красноярского края.