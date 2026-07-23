Власти Петербурга оценили потенциал морского маршрута до Калининграда

Власти Санкт-Петербурга оценили потенциальный пассажиропоток на морской линии между Северной столицей и Калининградом в 240 тыс. человек в год. Такой показатель возможен при курсировании одного лайнера с еженедельными рейсами туда и обратно, сообщили в городском комитете по транспорту, пишет ТАСС.