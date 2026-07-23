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В омской молочке нашли кишечную палочку

Бактерии, которые могут навредить человеку, нашли в кефире и ряженке.

Источник: «СуперОмск»

В региональном Центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в четверг, 23 июля 2026 года, объявили о выявлении в нескольких пробах молочной продукции бактерий группы кишечных палочек. Уточняется, что речь идет о 2,5-процентном кефире и ряженке с тем же показателем массовой доли жира.

«В результате проведения микробиологических исследований в обеих пробах были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), которые в норме в 0,1 куб. см не допускаются», — обозначено в официальной публикации.

Производитель молочной продукции не раскрывается.

Стоит отметить, что в органах Роспотребнадзора колиформы называют «санитарно-показательными микроорганизмами», так как они являются маркерами фекального загрязнения исследуемых образцов. Согласно официальному определению контролирующих органов, такие бактерии могут представлять опасность для организма человека, в том числе вызывать пищевое отравление.

Ранее «СуперОмск» сообщал о наказании предпринимателя из Тарского района за «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» после обнаружения бактерий той же группы в молочной продукции, поставленной «в адрес» детского сада.

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