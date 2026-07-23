В омской молочке нашли кишечную палочку

В региональном Центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в четверг, 23 июля 2026 года, объявили о выявлении в нескольких пробах молочной продукции бактерий группы кишечных палочек. Уточняется, что речь идет о 2,5-процентном кефире и ряженке с тем же показателем массовой доли жира.