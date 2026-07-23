Екатеринбургский зоопарк ищет пару карликовому бегемоту в Индии

Зоопарк продолжает формировать пары и других животных. Так, по словам директора, уже приехали белоплечий орлан, пара речных выдр, идет активное знакомство капибар. В планах формирование пары тяньшанских медведей. Заместитель директора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев добавил, что в последнее время удалось привезти в зоопарк таких животных, как рысь, сурикаты и других.