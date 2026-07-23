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Екатеринбургский зоопарк ищет пару карликовому бегемоту в Индии

Специалисты Екатеринбургского зоопарка планируют найти пару карликовой бегемотихе Еве на конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), которая пройдет в Индии в октябре.

Источник: зоопарк.екатеринбург.рф

Об этом на пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина. Ранее для Евы планировали привезти бегемота из Чехии, но помешали санкции.

Зоопарк продолжает формировать пары и других животных. Так, по словам директора, уже приехали белоплечий орлан, пара речных выдр, идет активное знакомство капибар. В планах формирование пары тяньшанских медведей. Заместитель директора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев добавил, что в последнее время удалось привезти в зоопарк таких животных, как рысь, сурикаты и других.

В 2026 году в зоопарке родилось 44 особи кенгуру, павлинов, шиншилл, зеленых мартышек, восточного колобуса, южного опоссума.

Светлана Прилепина сообщила, что зоопарк ежегодно посещает около 700 тыс. человек.