На Юге России растет спрос на кремацию из-за дефицита мест на кладбищах

Большинство городских погостов закрыты для новых захоронений, а доступные участки зачастую расположены на значительном удалении от населенных пунктов. Сложности с документальным подтверждением родства для подзахоронений также подталкивают граждан к выбору кремации, которая избавляет от бюрократических проволочек.