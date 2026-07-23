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На Юге России растет спрос на кремацию из-за дефицита мест на кладбищах

В Краснодарском крае и других южных регионах отмечается значительный рост интереса к услугам кремации.

Источник: Комсомольская правда

По оценкам экспертов похоронной отрасли, основной причиной стал острый дефицит земли на действующих кладбищах, сообщает портал «Южный Федеральный».

Большинство городских погостов закрыты для новых захоронений, а доступные участки зачастую расположены на значительном удалении от населенных пунктов. Сложности с документальным подтверждением родства для подзахоронений также подталкивают граждан к выбору кремации, которая избавляет от бюрократических проволочек.

Экономический фактор остается значимым: по данным Росстата, стоимость кремации растет медленнее (+9,3%), чем расходы на традиционное погребение (+14,9%).

Юристы предупреждают о рисках практики неофициального захоронения урн. Отсутствие регистрации праха в книге учета кладбища в будущем может создать серьезные юридические проблемы при оформлении наследства или поиске места погребения. В сложившихся условиях представители индустрии призывают граждан заранее оформлять документы на родственные захоронения.