В Ростове полиция начала проверку после сообщения о массовой драке

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции начали проверку после сообщения о массовой драке в Первомайском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Проводится проверка по факту поступившей информации. Выясняются личности возможных участников и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.
Ранее местные жители рассказали в соцсетях о конфликте, в котором участвовали около десяти человек. Детали инцидента неизвестны.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.