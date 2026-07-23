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В Ростове полиция начала проверку после сообщения о массовой драке

Ростовчане сообщили о драке в Первомайском районе города, полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции начали проверку после сообщения о массовой драке в Первомайском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Проводится проверка по факту поступившей информации. Выясняются личности возможных участников и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.

Ранее местные жители рассказали в соцсетях о конфликте, в котором участвовали около десяти человек. Детали инцидента неизвестны.

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