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Воронежским школьникам и их родителям показали мастер-класс по первой медпомощи

Ребят научили правильно действовать при угрожающих жизни состояниях.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники поликлиники № 21 ВГКП № 7 провели для детей и их родителей мастер-класс по оказанию первой помощи. Акция прошла в рамках «Школы безопасности» и «Безопасного лета».

Специалисты разобрали алгоритмы действий при развитии жизнеугрожающих состояний и продемонстрировали способы восстановления проходимости дыхательных путей при удушье (частичной или полной асфиксии) приёмом Геймлиха. Также участники мастер-класса узнали, как провести сердечно-легочную реанимацию как взрослому, так и ребёнку.

После теоретической части родители и ребята смогли отработать практические навыки на манекенах-тренажёрах, в том числе сделанных специально для детей.