Фальшивый рецепт из интернета довёл красноярку до уголовного дела

Жительница Красноярска купила поддельный рецепт в интернете и попала под уголовное дело. Об этом сообщилив региональном ГУ МВД России.
Красноярка решила купить лекарственный препарат для улучшения психического здоровья, но без рецепта врача аптеки отказались его продавать. Тогда женщина нашла в интернете объявление о продаже рецептов, связалась с неизвестным и через тайник получила поддельный бланк.
Чтобы не привлекать внимания, она поехала за покупкой не в Красноярск, а в Канск. Однако фармацевт заподозрила подделку и вызвала полицию. Женщину задержали.
В отношении ранее судимой красноярки возбуждено уголовное дело за подделку официальных документов. Ей грозит до одного года лишения свободы. Сейчас она под подпиской о невыезде.
Полицейские также устанавливают личность человека, изготовившего фальшивый рецепт.
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