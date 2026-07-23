Разработан метод для повышения пропускной способности оптоволоконных сетей

Российские и корейские физики выяснили, что эти проблемы можно обойти, используя в качестве основы для поляризатора сплав германия, сурьмы и теллура, который широко применялся в прошлом при производстве перезаписываемых DVD-дисков. Данное вещество способно очень быстро «переключаться» между кристаллической и аморфной формой под действием луча лазера или других источников тепла, что позволяет использовать его для хранения информации.