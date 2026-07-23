Разработан метод для повышения пропускной способности оптоволоконных сетей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские ученые и их коллеги из Республики Корея разработали новый подход для управления поляризацией излучения, который позволит «упаковать» в сигнал дополнительную информацию и тем самым увеличить пропускную способность оптических каналов передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха “(входит в группу ВЭБ.РФ).
«Управление поляризацией — весьма привлекательный способ “упаковать” больше данных в практически тот же самый световой сигнал. Мы показали, что наш поляризатор площадью меньше сотой доли квадратного сантиметра способен управлять поляризацией света за счет переключения между упорядоченным кристаллическим и неупорядоченным аморфным состояниями», — пояснил доцент «Сколтеха» Сергей Дьяков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, пропускную способность многих оптоволоконных каналов связи можно существенным образом увеличить, если научиться манипулировать поляризацией проходящего через них излучения. Существующие устройства подобного рода обладают или механическими компонентами, что усложняет их конструкцию, или же требуют непрерывного нагрева до достаточно высоких температур, что не осложняет их применение на практике.
Российские и корейские физики выяснили, что эти проблемы можно обойти, используя в качестве основы для поляризатора сплав германия, сурьмы и теллура, который широко применялся в прошлом при производстве перезаписываемых DVD-дисков. Данное вещество способно очень быстро «переключаться» между кристаллической и аморфной формой под действием луча лазера или других источников тепла, что позволяет использовать его для хранения информации.
Как обнаружили специалисты, взаимодействия света с особым образом устроенной решеткой из данного сплава приводят к тому, что луч поляризуется совершенно разным образом при взаимодействиях с упорядоченной и неупорядоченной формой этого материала. Это позволяет очень быстро и надежно управлять поляризацией излучения, периодически нагревая и охлаждая одно и то же устройство.
По словам исследователей, уже существующие инженерные подходы позволят создать поляризаторы, которые будут способны переключаться между разными режимами работы за время, не превышающее одной микросекунды. Улучшение отвода тепла и другие инновации помогут дополнительно ускорить «переключение» сплава, что расширит возможные практические применения данного поляризатора, подытожили физики.