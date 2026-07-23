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Нижегородские власти получили право на введение льгот для молодых медиков

Реализация новых льгот потребует дополнительных расходов — финансирование мер поддержки будет осуществляться за счёт региональных и муниципальных бюджетов.

Регионы получили новые полномочия для поддержки молодых медработников. Это затронет и Нижегородскую область, сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Государственная дума одобрила закон, который даёт субъектам РФ право устанавливать дополнительные льготы и социальные гарантии для молодых медиков, задействованных в системе наставничества.

Как отметил Сергей Леонов, возглавляющий Комитет по охране здоровья, такая мера позволит усилить поддержку начинающих специалистов и заметно уменьшить нехватку кадров в сфере здравоохранения по всей стране.

При этом реализация новых льгот потребует дополнительных расходов — финансирование мер поддержки будет осуществляться за счёт региональных и муниципальных бюджетов.

Ранее 101-летней нижегородке успешно прооперировали сложный перелом ноги.

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