Нижегородские власти получили право на введение льгот для молодых медиков

Регионы получили новые полномочия для поддержки молодых медработников. Это затронет и Нижегородскую область, сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Государственная дума одобрила закон, который даёт субъектам РФ право устанавливать дополнительные льготы и социальные гарантии для молодых медиков, задействованных в системе наставничества.
Как отметил Сергей Леонов, возглавляющий Комитет по охране здоровья, такая мера позволит усилить поддержку начинающих специалистов и заметно уменьшить нехватку кадров в сфере здравоохранения по всей стране.
При этом реализация новых льгот потребует дополнительных расходов — финансирование мер поддержки будет осуществляться за счёт региональных и муниципальных бюджетов.
Ранее 101-летней нижегородке успешно прооперировали сложный перелом ноги.