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В Волгограде скончался экс-гендиректор АО «Каустик» и депутат Олег Болотин

Об смерти коллеги сообщили депутаты регионального парламента.

В Волгограде скончался Олег Георгиевич Болотин, бывший генеральный директор АООТ «Каустик» и депутат Волгоградской областной Думы трех созывов. Депутатский корпус регионального парламента выразил глубокие соболезнования родным и близким волгоградского политика в связи с его кончиной.

Как сообщили в облдуме, трудовая биография Болотина началась в 1956 году с должности ученика электросварщика. Он прошел большой профессиональный путь до руководителя одного из ведущих предприятий химической отрасли региона. Также он стоял у истоков формирования регионального парламента и внес существенный вклад в развитие законодательства.

За доблестный труд и общественную деятельность Олег Болотин был награжден высокими государственными наградами.

В некрологе отмечается, что для коллег он навсегда останется примером высочайшего профессионализма, принципиальности и преданности своему делу. Его светлая память сохранится в сердцах тех, кто работал с ним бок о бок.

Ранее сообщалось о смерти известного волгоградского шахматиста Олега Ефросинина.