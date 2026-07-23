В Волгограде скончался экс-гендиректор АО «Каустик» и депутат Олег Болотин

В Волгограде скончался Олег Георгиевич Болотин, бывший генеральный директор АООТ «Каустик» и депутат Волгоградской областной Думы трех созывов. Депутатский корпус регионального парламента выразил глубокие соболезнования родным и близким волгоградского политика в связи с его кончиной.
Как сообщили в облдуме, трудовая биография Болотина началась в 1956 году с должности ученика электросварщика. Он прошел большой профессиональный путь до руководителя одного из ведущих предприятий химической отрасли региона. Также он стоял у истоков формирования регионального парламента и внес существенный вклад в развитие законодательства.
За доблестный труд и общественную деятельность Олег Болотин был награжден высокими государственными наградами.
В некрологе отмечается, что для коллег он навсегда останется примером высочайшего профессионализма, принципиальности и преданности своему делу. Его светлая память сохранится в сердцах тех, кто работал с ним бок о бок.
Ранее сообщалось о смерти известного волгоградского шахматиста Олега Ефросинина.