В Волгограде скончался экс-гендиректор АО «Каустик» и депутат Олег Болотин

Как сообщили в облдуме, трудовая биография Болотина началась в 1956 году с должности ученика электросварщика. Он прошел большой профессиональный путь до руководителя одного из ведущих предприятий химической отрасли региона. Также он стоял у истоков формирования регионального парламента и внес существенный вклад в развитие законодательства.