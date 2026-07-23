Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в Красноярске

Главным призом конкурса станет «Путешествие мечты». Победители отправятся в поездку на специальном поезде через всю Россию. Для них подготовят экскурсии, встречи и просветительские занятия с экспертами из разных сфер. Такой формат должен помочь школьникам не только увидеть страну, но и получить новые знания, познакомиться с интересными людьми и определиться с будущими образовательными и профессиональными направлениями.