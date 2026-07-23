Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в Красноярске

С 29 июля по 4 августа в Красноярске пройдет финал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Регион на конкурсе представят 10 школьников. Все они успешно прошли отборочные испытания и вышли в финальный этап. В Красноярск приедут участники из разных территорий страны, чтобы побороться за победу в одном из самых крупных проектов для школьников.
Главным призом конкурса станет «Путешествие мечты». Победители отправятся в поездку на специальном поезде через всю Россию. Для них подготовят экскурсии, встречи и просветительские занятия с экспертами из разных сфер. Такой формат должен помочь школьникам не только увидеть страну, но и получить новые знания, познакомиться с интересными людьми и определиться с будущими образовательными и профессиональными направлениями.
Отдельная поддержка предусмотрена для педагогов-наставников. Учителя, которые подготовили победителей конкурса, получат по 100 тыс. рублей. Кроме того, они смогут пройти просветительскую программу от партнеров «Большой перемены».
Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель состоит в поддержке активных школьников, развитии их способностей и создании условий для самореализации.