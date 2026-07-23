ВС России подтвердил приговор осужденному за шпионаж волгоградцу

— За установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, Иван Мельничук приговорен к 12 годам колонии, — напомнили в пресс-службе ВС России. — Изучив материалы дела и кассационную жалобу волгоградца, Верховный суд пришел к выводу, что назначенное наказание соответствует и характеру, и степени общественной опасности преступления.