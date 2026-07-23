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ВС России подтвердил приговор осужденному за шпионаж волгоградцу

Верховный суд России подтвердил приговор 19-летнему волгоградцу Ивану Мельничуку, отравленному в колонию на.

Верховный суд России подтвердил приговор 19-летнему волгоградцу Ивану Мельничуку, отравленному в колонию на 12 лет за работу с украинской разведкой.

По заданию своих кураторов участник запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России” фотографировал военные объекты в Волгоградской и Астраханской областях и указывал украинской разведке их точное местоположение.

— За установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, Иван Мельничук приговорен к 12 годам колонии, — напомнили в пресс-службе ВС России. — Изучив материалы дела и кассационную жалобу волгоградца, Верховный суд пришел к выводу, что назначенное наказание соответствует и характеру, и степени общественной опасности преступления.

Отметим, что первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Накануне в Волгограде отправили в СИЗО бывшего преподавателя Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко. За размещение видео, дискредитирующего российскую армию, в отношении юриста возбудили уголовное дело. Напомним, что прежде его привлекали к административной ответственности.

Фото сгенерировано с помощью ИИ, видео Верховного суда России.