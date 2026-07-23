Зоопсихолог объяснила, зачем хранить кошачий корм в закрытом пакете

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Хранение сухого корма в открытом пакете приводит к окислению, потере полезных свойств и проблемам с пищеварением у кошки, заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
«Сухой корм действительно не стоит хранить в открытом пакете. От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства… Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением», — сказала Капустина NEWS.ru.
По словам специалиста, корм также может заплесневеть при повышенной влажности, впитать посторонние запахи и потерять хрусткость и вкус. Чтобы избежать этого, после вскрытия упаковку нужно плотно закрывать или перекладывать содержимое в пищевой контейнер.