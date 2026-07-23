Пермский санаторий обжалует отмену взыскания с его экс-руководителей 147 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края согласился с версией истца, что топ-менеджеры заключили заведомо невыгодный договор аренды, по которому взяли у АО «Маэстро» часть имущества санатория. При этом компания-арендодатель была связана с ответчиками, то есть стороны заключали сделку с заинтересованностью. В итоге в период исполнения обязанностей руководителей ответчиками был причинен ущерб ООО на 115,1 млн руб., в том числе из-за завышения цены договора аренды. Кроме того, общество упустило выгоду на 32,3 млн руб., поскольку руководители лишили компанию медицинской лицензии. Из-за этого она не смогла заключить госконтракты на медобслуживание в 2024 году. В итоге их получило АО «Маэстро».