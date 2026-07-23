Синоптики сказали, что ждать в Беларуси в последние выходные июля — дожди или жару

Синоптики сказали, что ждать белорусам в выходные 25 и 26 июля — дожди или жару. Подробности БелТА озвучили в Белгдиромет.
«До конца рабочей недели погода сохранит неустойчивый характер. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами их будут сопровождать грозы», — отметили синоптики.
В выходные осадков станет меньше. Однако период теплой и спокойной погоды в стране окажется непродолжительным. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди с 28 июля из-за очередного атмосферного фронта.
В пятницу, 24 июля, в ночные часы в некоторых регионах страны, а днем на большей территории пройдут дожди, местами грозы. Вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов. Днем прогнозируются от +19 до +25 градусов.
В субботу, 25 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в некоторых районах возможны грозы. Возможен слабый туман. Ночью окажется от +7 до +13 градусов, а днем — от +20 до +26 градусов.
В воскресенье, 26 июля, осадков не прогнозируется. Небольшие кратковременные дожди вероятны только по северо-восточной части. Возможен туман. В ночные часы ожидается от +8 до +14 градусов, а днем — от +22 до +29 градусов.
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