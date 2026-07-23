В Перми у семи школ появятся современные спортивные площадки

Еще три объекта планируют открыть к началу нового учебного года. У школы № 32 в Ленинском районе обустроят футбольное поле и теннисную площадку. Возле лицея № 1 в Дзержинском районе появятся универсальная спортивная зона, тренажеры, беговая дорожка с системой водоотведения и место для спокойного отдыха. В лицее № 8 Индустриального района оборудуют футбольное поле, беговую дорожку и площадку для воркаута с тренажерами.