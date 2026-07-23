Учитель должен быть для детей навигатором и маяком, заявила Ямпольская

«Это абсолютно правильно, потому что, если мы с вами подумаем, давать знание, когда ты являешься его уникальным и единственным носителем, это может быть даже где-то проще, чем в современном, перенасыщенном информацией мире быть для детей навигатором, быть для детей маяком», — пояснила советник президента РФ.