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Учитель должен быть для детей навигатором и маяком, заявила Ямпольская

Ямпольская: учитель должен научить сомневаться в частностях, но не в главном.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Современный учитель должен научить детей сомневаться в частностях и не сомневаться в главном, в перенасыщенном информацией мире он должен быть для них навигатором и маяком, считает советник президента РФ Елена Ямпольская.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня общественная значимость профессии учителя постоянно растет, напомнила Ямпольская, отвечая на вопрос РИА Новости о целях указа Путина по поддержке учителей.

«Это абсолютно правильно, потому что, если мы с вами подумаем, давать знание, когда ты являешься его уникальным и единственным носителем, это может быть даже где-то проще, чем в современном, перенасыщенном информацией мире быть для детей навигатором, быть для детей маяком», — пояснила советник президента РФ.

По ее словам, важная миссия современного учителя — научить детей отличать правду от лжи, логически анализировать информацию и делать верные выводы.

«Я бы сказала, что современный учитель должен научить ребят сомневаться в частностях и не сомневаться в главном. И тому, и другому никакие современные информационные технологии научить не смогут», — подчеркнула Ямпольская.

При этом уважение к учителю важно не только для педагогов, но и для самих детей, «потому что уважение к учителю — это базовая ценность нашего общества», заключила советник президента России.

Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в России особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.