В хоспис «Дом тигра» в Ленобласти привезли двух краснокнижных амурских тигриц

Обе хищницы доставлены из Приморского края по разрешению ведомства. Младшей тигрице около трех лет — она поступила с сильным истощением и тяжелой травмой передней лапы. Второй самке около 10 лет, у нее также повреждена передняя конечность. Из-за полученных травм вернуть животных в дикую природу невозможно.