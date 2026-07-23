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В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентября

Сеть магазинов «Детский мир» поддержала предложение ФАС об ограничении наценок на школьные.

Сеть магазинов «Детский мир» поддержала предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед началом учебного года. Как сообщили в федеральном ведомстве, компания уже несколько лет фиксирует предельные цены на школьные товары в преддверии 1 сентября.

В частности, торговая сеть по предложению ФАС России зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года.

В ассортименте товаров по минимальным ценам представлены: рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие указанных школьных товаров во всех магазинах сети. Ограничение наценок коснулось 16 позиций канцелярских товаров, 8 позиций одежды и обуви и 2 позиций школьных рюкзаков. При этом стоимость тетрадей даже снизилась на 5−13% в сравнении с 2025 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что антимонопольная служба направила 18 торговым организациям предложения по ограничению наценок и цен на школьные товары в период повышенного спроса перед началом учебного года.

В частности, такие предложения получили группы компаний, работающие в Волгоградской области — Х5, «Детский мир», «Читай город», «Офисмаг», «Комус», «Метро», «Лента», «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

Фото сгенерировано ИИ.