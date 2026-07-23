В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентября

В ассортименте товаров по минимальным ценам представлены: рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие указанных школьных товаров во всех магазинах сети. Ограничение наценок коснулось 16 позиций канцелярских товаров, 8 позиций одежды и обуви и 2 позиций школьных рюкзаков. При этом стоимость тетрадей даже снизилась на 5−13% в сравнении с 2025 годом.