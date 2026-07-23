В Воронеже создали систему мониторинга дна водоемов на наличие токсичных веществ

Ученые испытали в реках Воронежской области систему для выявления загрязнителей, которая включает концентрирующую колонку с магнитным сорбентом на основе аминированного сверхсшитого полистирола, емкость с раствором и средство для регенерации сорбента. Газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором подтвердила присутствие в донных отложениях всех 16 хлорфенолов из контрольной смеси, а в отдельных пробах — еще и дихлорпарабенов. «В зонах с активной сельскохозяйственной деятельностью основным загрязнителем является 2,4-дихлорфенол. Установлено повышенное содержание три- и тетрахлорфенолов в донных отложениях в водоемах, расположенных в зонах лесных пожаров», — рассказал один из авторов разработки, доктор химических наук профессор ВГУИТ Павел Суханов.