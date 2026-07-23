В Воронеже создали систему мониторинга дна водоемов на наличие токсичных веществ

ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУИТ) разработали систему контроля дна водоемов на содержание полихлорфенолов, которые способны привести к гибели флоры и фауны, а у человека вызвать тошноту, повышение температуры, судороги, поражение печени и почек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что хлорфенолы в донных отложениях рек токсичны, они могут превращаться в еще более вредные соединения (например, полихлорированные дибензо-n-диоксины) и угрожать экосистемам и здоровью человека. Чаще всего хлорфенолы попадают в водоемы как метаболиты пестицидов, а также со сточными водами и выбросами предприятий — поэтому важно регулярно контролировать их содержание в воде.
«Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий предложили способ определения полихлорфенолов в донных отложениях с применением оригинальной автоматизированной онлайн-системы для динамического концентрирования с акцентом на наиболее устойчивые полихлорфенолы (ди-, три-, тетрахлорфенолы и пентахлорфенол). Способ позволяет достигать 1550 — 2070-кратного концентрирования», — сообщили в вузе.
Ученые испытали в реках Воронежской области систему для выявления загрязнителей, которая включает концентрирующую колонку с магнитным сорбентом на основе аминированного сверхсшитого полистирола, емкость с раствором и средство для регенерации сорбента. Газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором подтвердила присутствие в донных отложениях всех 16 хлорфенолов из контрольной смеси, а в отдельных пробах — еще и дихлорпарабенов. «В зонах с активной сельскохозяйственной деятельностью основным загрязнителем является 2,4-дихлорфенол. Установлено повышенное содержание три- и тетрахлорфенолов в донных отложениях в водоемах, расположенных в зонах лесных пожаров», — рассказал один из авторов разработки, доктор химических наук профессор ВГУИТ Павел Суханов.
Как отмечает ученый, автоматизированная система концентрирования позволяет существенно снизить зависимость от оператора и повысить точность измерений. Мониторинг содержания хлорфенолов на реках Воронеж и Дон, а также в Баренцевом море показал, что в большинстве случаев их концентрация в природных объектах не превышает норму и составляет значительно меньше 1 мкг/л (мкг/кг).