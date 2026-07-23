Поваленные деревья и сорванные крыши: на Стамбул обрушился сильный шторм

Вечером 22 июля Стамбул накрыл сильный шторм с ураганным ветром. Стихия повалила деревья, сорвала крыши домов и нарушила работу аэропорта. Последствия непогоды — в фотогалерее РБК Life.
О том, что на Стамбул надвигается шторм, предупреждало Главное управление метеорологии Турции. В среду ветер в городе стремительно усилился — особенно на европейской стороне Стамбула. Больше всего от непогоды пострадали районы Силиври, Эсеньюрт, Кягытхане, Башакшехир, Авджылар и Арнавуткей.
Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: gizemakgul7 / X) Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: havaforum / X) Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: asayisberkemal0 / X) Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: havaforum / X) Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: sabriamcaparodi / X) Буря в Стамбуле, 22 июля 2026 года.
(Фото: srhtboran / X).
Небо резко потемнело. Верхние этажи высотных зданий скрылись в облаках пыли. В районе Кючюкчекмедже ветер поднял в воздух облако пыли со строительных площадок и разнес ее по соседним районам — Газиосманпаше, Сефакей, Бююкчекмедже и Башакшехиру. По улицам было тяжело передвигаться пешком.
Сильный ветер повредил крыши сразу в нескольких районах города. В Зейтинбурну, Бештельсизе и Эшенлере (район Орук Рейс) с домов сорвало крыши. В Бахчелиэвлере (район Кочасинан) и Бейоглу (район Окмейданы) оторванные куски кровли разлетелись по улицам. Штормовой ветер задел прибрежную зону города: на пляже Бурунбахче находившихся в море призвали выйти на берег.
Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые самолеты не смогли сразу приземлиться в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пилотам пришлось сделать несколько кругов в воздухе.
По данным CNN Türk, шторм пришел на смену продолжавшейся несколько дней сильной жаре. Метеорологи связывают резкую перемену погоды с циклоном, который зашел в Турцию с северо-запада и в ближайшие дни принесет грозы в еще несколько провинций. Специалист Главного управления метеорологии Турции Сефа Дере отмечает, что в мощные осадки ожидаются к востоку от Мраморного моря, на черноморском побережье, а также в окрестностях Ардахана и Карса. К концу недели ливни пройдут в западных регионах страны и в трех крупнейших городах страны — в Стамбуле, Анкаре и Измире.
Наводнение в Сочи.
В июле на Сочи обрушился мощный ливень. Осадки привели к подтоплениям, поваленным деревьям и локальным повреждениям в разных районах города. В результате непогоды сильно пострадал ЖК «Министерские озера»: территория жилого комплекса оказалась затоплена — вода вышла из берегов реки Бзугу и мощным потоком хлынула во дворы и на парковки. Сейчас уровень воды уже снизился, и река вернулась в свои берега.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что серьезных повреждений в результате ливня нет, городская инфраструктура продолжила работу в обычном режиме, общественный транспорт ходил по расписанию, а упавшие деревья быстро убрали. Уровень осадков достиг 51 мм, однако подтопления носили кратковременный характер и возникли из-за резкого притока воды, после чего она ушла самотеком.
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