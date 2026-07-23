Поваленные деревья и сорванные крыши: на Стамбул обрушился сильный шторм

По данным CNN Türk, шторм пришел на смену продолжавшейся несколько дней сильной жаре. Метеорологи связывают резкую перемену погоды с циклоном, который зашел в Турцию с северо-запада и в ближайшие дни принесет грозы в еще несколько провинций. Специалист Главного управления метеорологии Турции Сефа Дере отмечает, что в мощные осадки ожидаются к востоку от Мраморного моря, на черноморском побережье, а также в окрестностях Ардахана и Карса. К концу недели ливни пройдут в западных регионах страны и в трех крупнейших городах страны — в Стамбуле, Анкаре и Измире.