Ресторан китайской кухни на севере Петербурга закрыли из-за антисанитарии

На пищевой продукции отсутствовала маркировка, на готовой еде не было даты и времени изготовления, продукты в холодильниках хранились вперемешку. Уборка производственных помещений с дезинфицирующими и моющими средствами не проводилась, а у работников в медицинских книжках не было сведений о вакцинации против гепатита А.