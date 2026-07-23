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Ресторан китайской кухни на севере Петербурга закрыли из-за антисанитарии

Владельцы должны устранить нарушения за две недели.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге суд приостановил работу ресторана китайской кухни «Дитай» на 14 суток. Заведение привлекли к ответственности за грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

— В ходе проверки выяснилось, что в ресторане не соблюдалась последовательность технологических процессов, — поясняется в сообщении.

На пищевой продукции отсутствовала маркировка, на готовой еде не было даты и времени изготовления, продукты в холодильниках хранились вперемешку. Уборка производственных помещений с дезинфицирующими и моющими средствами не проводилась, а у работников в медицинских книжках не было сведений о вакцинации против гепатита А.

Суд признал юрлицо ресторана виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Заведение закрыто до устранения нарушений.