Полеты на воздушных шарах отменили в Нижегородской области из-за непогоды

Полёты на аэростатах в рамках фиесты «НебоНН» (0+) в Нижегородской области не состоятся 24 июля — их отменили из‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом представители организаторов проинформировали в социальных сетях.
Решение продиктовано требованиями безопасности: воздухоплавание крайне чувствительно к метеоусловиям, а в текущей ситуации на возможность проведения полётов влияют и иные внешние факторы, не подконтрольные команде мероприятия. Как подчеркнули организаторы, прогноз погоды не даёт оснований рассчитывать на благоприятную обстановку для полётов.
Клиентам, которые уже внесли оплату, предложат полный возврат средств либо перенос на другую дату. Организаторы просят участников с пониманием отнестись к вынужденной отмене.
В сообщении также отмечается, что риск отмены полёта (в том числе непосредственно перед стартом) заранее оговаривается в договоре — об этом всегда предупреждают заранее. При этом в команде организаторов с сожалением констатируют случаи чрезмерно острой реакции некоторых клиентов: отдельные посетители позволяют себе оскорбления и угрозы в адрес менеджеров, хотя те никак не могут повлиять на ситуацию.
Представители фиесты призвали сохранять спокойствие и проявлять взаимное уважение, напомнив, что отмена развлекательного мероприятия — не самая серьёзная трудность в жизни.
Ранее сообщалось, что чемпионат по воздухоплаванию прошел под Нижним Новгородом с 25 по 28 июня.