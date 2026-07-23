Полеты на воздушных шарах отменили в Нижегородской области из-за непогоды

В сообщении также отмечается, что риск отмены полёта (в том числе непосредственно перед стартом) заранее оговаривается в договоре — об этом всегда предупреждают заранее. При этом в команде организаторов с сожалением констатируют случаи чрезмерно острой реакции некоторых клиентов: отдельные посетители позволяют себе оскорбления и угрозы в адрес менеджеров, хотя те никак не могут повлиять на ситуацию.