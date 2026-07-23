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В Калининграде 84% компаний готовы брать на работу родственников сотрудников — опрос

Чаще всего такой подход встречается на производстве, в банках и логистике.

Источник: Клопс.ru

Большинство работодателей в Калининграде допускают трудоустройство родственников своих сотрудников. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса представителей местных компаний.

Как показало исследование, доля организаций, где готовы рассматривать «своих», составляет 84%. Полностью исключают такую возможность только 8% работодателей.

Активнее всего родственников сотрудников принимают на работу промышленные предприятия. Там такой вариант допускают 92% компаний. На втором месте оказался финансовый сектор: лояльно к подобным кандидатам относятся 87% банков. Среди логистических компаний таких 85%. В строительной сфере практику родственного найма применяют 84% работодателей. В продажах и IT этот показатель составил по 79%, а в сфере услуг — 75%.

Опрос проводился с 26 июня по 15 июля.

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