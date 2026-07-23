В Калининграде 84% компаний готовы брать на работу родственников сотрудников — опрос

Активнее всего родственников сотрудников принимают на работу промышленные предприятия. Там такой вариант допускают 92% компаний. На втором месте оказался финансовый сектор: лояльно к подобным кандидатам относятся 87% банков. Среди логистических компаний таких 85%. В строительной сфере практику родственного найма применяют 84% работодателей. В продажах и IT этот показатель составил по 79%, а в сфере услуг — 75%.