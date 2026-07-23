В Перми будут судить участников преступного сообщества, сбывавших наркотики в нескольких субъектах РФ

В ходе обысков по месту жительства, личных досмотров, в обнаруженных тайниках и закладках, гараже и даче, из незаконного оборота изъято более 7,5 кг наркотиков, среди которых мефедрон, кокаин, гашиш и производное N-метилэфедрона, 500 гр. прекурсоров. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.